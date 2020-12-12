"Реал" – "Атлетико": прогноз комментатора на мадридское дерби

В субботу, 12 декабря, на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде пройдет центральный матч 13-го тура чемпионата Испании. "Реал" принимает земляков – "Атлетико". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть "Реал" – "Атлетико" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Дерби Мадриленьо пройдет не на "Сантьяго Бернабеу" или "Ванда Метрополитано", а на базе "сливочных". Команда Зидана после поражений от "Алавеса" в чемпионате (1:2) и "Шахтера" в Лиге чемпионов (0:2) вышла на путь побед – обыграла "Севилью" и "Боруссию" Менхенгладбах без пропущенных голов. Для того, чтобы снять давление и отбросить вероятность отставки, Зинедин Зидан обязан побеждать и "Атлетико". Таковы, якобы, были условия от руководства. Не помогут им в этом Эдегор, Азар, Йович и Мариано. Но без них всех "Реал" умеет играть.

"Атлетико" подходит к дерби на первой позиции Ла Лиги с преимуществом над ближайшим преследователем в одно очко и двумя матчами запаса. "Реал" они превосходят на шесть баллов, сыграв на один матч меньше. У команды Симеоне серия из 11 матчей без поражений. В этот период они пропустили лишь в четырех поединках. В лазарете у "матрасников" Хименес и Диего Коста, а плотность календаря обязывает тренера делать ротацию, не имея большого кадрового запаса.

Вряд ли стоит ожидать результативности. Команды уставшие, да и не слишком атакующие. Тотал меньше 2,5, также думаю, что "Атлетико" не проиграет, а вообще предполагаю ничью.

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