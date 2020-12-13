Когда "короли" чертовски хороши! Рекорд Зидана испортил настроение Симеоне (видео)

В 13-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" выиграл в мадридском дерби у "Атлетико" со счетом 2:0 и нанес команде Диего Симеоне первое поражение в Примере в этом сезоне. В сумме "матрасники" не проигрывали в Ла Лиге 26 матчей. Счет открыл Каземиро, а второй гол в свои ворота забил вратарь гостей Ян Облак из-за неудачного отскока после удара Дани Карвахаля.

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По информации статистического портала OptaJose, тренер "Реала" Зинедин Зидан продлил свою серию без поражений в мадридском дерби до семи матчей кряду. Француз трижды побеждал и еще четыре раза играл вничью. Для наставников "сливочных" это лучший показатель со времена Луиса Моловни: семи матчей без поражений в период с 1974 по 1986 года.

Зинедин Зидан и Диего Симеоне / Фото: Reuters

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Как сообщает MisterChip, защитник "Реала" Серхио Рамос в этой встрече установил рекорд клуба по количеству мадридских дерби. На счету испанца их уже 43. По этому показателю капитан "сливочных" обошел Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, у которых по 42 дерби.

Серхио Рамос / Фото: Reuters

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей среди иностранцев. Этот поединок стал для 32-летнего футболиста 528-м в составе мадридского клуба. Француз побил рекорд экс-защитника "сливочных" бразильца Роберто Карлоса – 527. Бензема выступает за "Реал" с 2009 года.

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"Кроос и Модрич нужны были нам, чтобы находить подход к воротам соперника. Играя быстро, осуществляя диагональные передачи, мы нашли дыры в защите. Они оба чертовски хороши – исключительные игроки. Бензема тоже. И Васкес был феноменальный, и Карвахаль, и наш капитан Рамос, и Варан. И все были в порядке!" – цитирует Зидана Marca.

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Несмотря на поражение, "Атлетико" продолжает лидировать в чемпионате Испании с 26 очками после 11 матчей. У "Реала" на три очка меньше, но на одну игру больше. Мадридцы пока идут третьими.

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