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"Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов 29-й раз подряд – благодаря Бензема

10 декабря, 09:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Зинедина Зидана обошли "Шахтер" в последнем туре группы В

В среду около полуночи завершился групповой этап главного еврокубка. Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. В последний момент путевку в матчи на выбывание добыл и мадридский "Реал".

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Испанский гранд обыграл немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:0, благодаря чему и преодолел барьер групповой стадии. Причем, совершил это "королевский" клуб в 29-й раз подряд! "Реал" принимал участие во всех турнирах Лиги чемпионов, которая существует с 1992 года, и каждый раз выходил в плей-офф. В том числе и тогда, когда проводили два групповых этапа.

Героем же вчерашнего поединка в Мадриде стал Карим Бензема. Французский форвард оформил дубль уже в первом тайме, забив на 9-й и 32-й минутах. После этого "Боруссия" надеялась, что "Шахтер" не сможет обыграть "Интер", что случилось и позволило Гладбаху выйти в 1/8 финала. В плей-офф Лиги чемпионов четыре немецкие команды вышли впервые с сезона 2014/2015.

Ранее "Шахтер" расправился с "Реалом" – соцсети разразились мемами.

Смотрите обзор матча "Реал" – "Боруссия" (М):

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футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Карим Бензема Боруссия Менхенгладбах
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