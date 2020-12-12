"Реал" – "Атлетико": онлайн мадридского дерби в чемпионате Испании

Поединок стартует в субботу в 22:00 по киевскому времени

Один из центральных матчей первого круга в испанской Ла Лиге проходит сегодня на стадионе имени Альфредо ди Стефано. Стартовый свисток судьи из Валенсии Антонио Матео Лаоса запланирован на 22:00 . Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями и интересными мультимедиа. А на днях "Реал" преодолел групповой этап Лиги чемпионов 29-й раз подряд.

"Реал" – "Атлетико"

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Положение команд. Вопреки традиции, нынче лидируют в Ла Лиге именно "матрасники". Парни Диего Симеоне не проиграли еще ни разу за 10 матчей на внутренней арене. "Атлетико" победил восемь раз и при этом провел меньше матчей, чем преследователи. А вот "Реал" выиграл всего шесть раз в 11 турах и теперь попытается догнать земляков.

Оба коллектива успешно прошли групповой этап Лиги чемпионов и теперь могут бросить все силы на чемпионат Испании.

Прогнозы. Букмекерские конторы не ожидают в дерби голепада. Скорее всего, будет забито два мяча, а самые популярные счета – 1:0 (коэф. – 6.90) и 1:1 (6.40). Небольшое преимущество аналитики отдают "Реалу", на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.45, на "Атлетико" и на ничью – 3.20.

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Где смотреть. В Украине матч покажет официальный транслятор Ла Лиги – интернет-сервис megogo.

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