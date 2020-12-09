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Месси и Роналду "сделали" друг друга: в Сети спорят, у кого получилось круче

9 декабря, 15:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Легенды футбола сошлись на поле в матче Лиги чемпионов

"Барселона" и "Ювентус" выдали чумовой матч в Лиге чемпионов, однако на первый план в поединке вышло противостояние лидеров команд – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Спустя два года лучшие игроки современности снова сошлись на футбольном поле, что стало поводом возобновить споры, кто же из них на само деле круче.

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Внимание болельщиков привлекли два эпизода во время матча в концовке встречи. На 81-й минуте при счете 0:3 в пользу Ювентуса Месси прорывался к воротам соперника, пробросил мяч между ног Бонуччи и уже входил в чужую штрафную площадь, но тут у него из-за спины появился Роналду и в традициях лучших игроков защиты обезвредил аргентинца и заработал комплименты в сети:

  • "Роналду, защищающийся от Лео в штрафной площади "Юве", в 35 лет и при счете 3:0 в свою пользу, это показывает самоотверженность этого человека"
  • "Роналду – лучший, потому что он не просто забивает, но и защищается"
  • "81 минута, 3:0, невероятный уровень"

Месси не остался в долгу и еще до финального свистка взял у португальца реванш. В одном из эпизодов игроки снова сошлись на поле, Роналду попытался отобрать мяч у Лионеля, однако тот элегантно обыграл Криштиану и, показалось, даже улыбнулся после этого. Фанаты аргентинца тут же разрядились серией шуток:

  • "Месси отправил Роналду купить хот-дог"
  • "Месси такой бесстыдный, почему он улыбнулся после этого?"
  • Роналду, это Роналду, у него есть два пенальти, кроме них мы не видели его на поле. Месси – король футбола, но вечер сложился для него плохо

Как мы писали ранее, Месси, проиграв Роналду, стал самым невезучим игроком ЛЧ за 17 лет. Лионель не сумел забить, хотя нанес аж семь ударов в створ ворот "Ювентуса".

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Барселона Криштиану Роналду Ювентус Турин Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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