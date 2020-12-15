Украинец установил рекорд "Реала", не выходя на поле

Украинский вратарь Андрей Лунин установил рекорд в мадридском "Реале". Как сообщает Football Espana, украинец провел больше всего времени в клубе, так и не дебютировав за первую команду в официальном матче. При этом, украинец не может заслужить доверие уже третьего тренера – Хулена Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедина Зидана. Кстати, ранее Зидан рассказал о шансах украинца Лунина в "Реале".

Реклама

Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года. С того момента прошло почти 30 месяцев. Лунин поиграл за "Реал" лишь на предсезонных сборах, а затем выступал по арендам – сначала в "Леганесе", затем в "Реал Вальядолид" и "Овьедо".

За два с половиной сезона Лунин провел всего 29 матчей. При этом, большинство из них – в низшей лиге Испании.

В 2018 году ориентировочная стоимость Лунина составляла 8,5 млн евро, а сейчас ценник опустился до 3 млн евро.

Также в текущем сезоне Лунин провел один матч в составе сборной Польши. В том поединке вратарь "Реала" допустил грубый ляп, стоивший нашей команде пропущенного мяча. Реакция на "привоз" Лунина: "Чудак выбежал за пивом, а кассу оставил открытой".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама