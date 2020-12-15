Месси с Роналду по доходам обставил спортсмен, не игравший весь год

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял третье место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей за 2020 год, сообщает издание Forbes. 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" заработал 106,3 млн долларов, уступив лишь предпринимательнице и модели Кайли Дженнер (590 млн долларов), а также музыканту Канье Уэсту (170 млн долларов).
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Замкнули первую пятерку футболисты – португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, заработавшие 105 млн и 104 млн соответственно. Также в ТОП-10 оказались бразильский футболист Неймар и американский баскетболист Леброн Джеймс, заработавшие за 2020 год 95,5 млн и 88,2 млн долларов соответственно. У них – седьмое и девятое места в рейтинге.
На 16-м месте в рейтинге Forbes расположился американский баскетболист Стефен Карри (74,4 млн долларов).
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Отметим, что 39-летний Федерер в 2020 году практически не играл. Причиной тому была не только отмена соревнований из-за коронавируса, но и травмы швейцарца. После летней операции на колене Федерер заявил, что вернется на корт в 2021-м. Тем не менее, даже нигде не выступая, Роджер за счет доходов от рекламы обошел трудившегося в поте лица Роналду и других звезд спорта.
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