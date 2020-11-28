Анчелотти прослезился во время минуты молчания по Марадоне (видео)

Карло и Диего были соперниками по чемпионату Италии, а затем друзьями

Главный тренер "Эвертона" итальянец Карло Анчелотти прослезился во время минуты молчания в память о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне, который ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Эмоциональный эпизод случился перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором ливерпульский "Эвертон" проиграл дома "Лидсу" 0:1.

Реклама

Отметим, что Карло Анчелотти, которому сейчас 61 год, и Диего Марадона в свое время были оппонентами на футбольном поле, выступая за "Милан" и "Наполи". А в интервью The Guardian накануне итальянец отметил: "Марадона был моим противником на поле. А после стал мне другом. В то время он был лучшим игроком в мире и лучшим, против кого я когда-либо играл".

Читайте также: Дочь Марадоны оставила трогательное послание отцу: "Я уже скучаю по тебе, па!"

Ранее друг Диего Марадоны рассказал, что его наследникам делить нечего: "У Марадоны украли почти все". В последнее время легендарный аргентинец не шиковал.

Реклама

Также мы писали, что Марадона хотел стать "аргентинским Лениным". Но родственники не выполнили одну из последних просьб легендарного футболиста, отказавшись забальзамировать его тело и похоронив его рядом с родителями.

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама