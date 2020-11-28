Дочь Марадоны оставила трогательное послание отцу: "Я уже скучаю по тебе, па!"

Дочь Диего Марадоны Дальма оставила трогательное послание своему легендарному отцу, ушедшему из жизни 25 ноября. Девушка на своей странице в Instagram написала, что теперь не боится смерти и вскоре они снова встретятся.

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"Я всегда очень боялась своей смерти, но не сегодня... Потому что я знаю, что это будет тот момент, когда я увижу тебя снова и снова тебя обниму! Я уже скучаю по тебе, па! Я буду терпеть здесь, без того кусочка моего сердца, который ты взял с собой! Я буду любить и защищать тебя всю свою жизнь, потому что я благодарю тебя за совместную жизнь! Я уничтожена, но я иду дальше! Жди меня там. Мы собираемся увидеться, пока я репетирую "Y como es el", чтобы, когда я увижу тебя, снова спеть ее вместе с криками... Ну... Ты действительно поешь красиво, а я кричу! Я люблю тебя, папа!

И если твоя внучка захочет позвонить тебе по видеозвонку, я умру внутри, но будь уверен, я расскажу ей, кем ты был и кем будешь всегда! Может, она уже любит тебя. Потому что у тебя было это... Не нужно было многого, чтобы влюбиться в тебя…

Я не могу представить, какой будет моя жизнь без тебя... Я не могу... Но здесь я с лучшим мужем в мире и дочерью, которые дадут мне силу двигаться дальше! Жизнь совсем коротка, так что до скорой встречи! Я приношу тебе ромашки, чтобы украсить твои гетры, и, пожалуйста, посмотри на меня еще раз с той любовью, которую ты видишь на фотографии! Я люблю тебя навсегда!" – написала Дальма.

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Ранее друг Диего Марадоны рассказал, что его наследникам делить нечего: "У Марадоны украли почти все". В последнее время легендарный аргентинец не шиковал.

Видео: Сегодня

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