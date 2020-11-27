Полиция Аргентины начала расследование смерти Марадоны

Медицинских работников обвиняют в небрежности по отношению к легенде футбола

В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Согласно результатам вскрытия нападающего, Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти. Но многие аргентинские источники утверждают, что в течение 12 часов перед смертью Марадона не находился под должным наблюдением медицинских работников – сообщает AS.

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Теперь полиция проверит записи с камер видеонаблюдения, а также проведет анализ крови Марадоны на наличие остатков каких-либо токсичных веществ. Ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. Именно представитель футболиста первым заявил, что бывший футболист был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

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Напомним, что о смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Легендарный футболист в 60 лет скончался в своем доме после остановки сердца. А 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

Ранее мы также сообщали, кому достанется наследство легендарного футболиста Марадоны.

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