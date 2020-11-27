Последнее видео с живим Марадоной: он прогуливался и махал рукой соседям

В сети появилось последнее видео с живым Диего Марадоной. Соседка легендарного футболиста записала, как Диего прогуливался после операции на головном мозге в окружении нескольких сопровождающих, а затем поделилась видео в Instagram.

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Марадона с трудом передвигался, а один из помощников держал в руках раскладной стул, чтобы Диего мог отдохнуть во время прогулки. Тем не менее, помахал рукой соседям, когда услышал, как они выкрикивали "Это Марадона, это Марадона".

Ранее были опубликованы результаты вскрытия тела Диего Марадоны. На сердце легенды обнаружили следы: то ли от сердечного приступа, то ли последствия употребления алкоголя и наркотиков.

Видео: Сегодня

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