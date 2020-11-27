Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Последнее видео с живим Марадоной: он прогуливался и махал рукой соседям

27 ноября, 14:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Диего еле передвигался в сопровождении нескольких людей

В сети появилось последнее видео с живым Диего Марадоной. Соседка легендарного футболиста записала, как Диего прогуливался после операции на головном мозге в окружении нескольких сопровождающих, а затем поделилась видео в Instagram.

Реклама

Читайте также: Миллионы Марадоны: кому достанется наследство легендарного футболиста

Марадона с трудом передвигался, а один из помощников держал в руках раскладной стул, чтобы Диего мог отдохнуть во время прогулки. Тем не менее, помахал рукой соседям, когда услышал, как они выкрикивали "Это Марадона, это Марадона".

В тренде
"Динамо" – "Барселона": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Ранее были опубликованы результаты вскрытия тела Диего Марадоны. На сердце легенды обнаружили следы: то ли от сердечного приступа, то ли последствия употребления алкоголя и наркотиков.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Умер легендарный футболист Диего Марадона
Умер легендарный футболист Диего МарадонаФутбол
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять