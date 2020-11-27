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"Марадона был младенец – чистый, добрый и настоящий": трогательные воспоминания Шевченко

27 ноября, 21:36

Елена Павлова Елена Павлова

Главный тренер сборной Украины успел узнать легендарного нападающего при жизни

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал о своем отношении к легенде футбола Диего Марадоне, который умер 25 ноября на 61 году жизни. Ранее полиция Аргентины начала расследование смерти Марадоны.

"Мир потерял гения, который дарил улыбки и радость. Диего был гениальным человеком в футболе. Он просто перевернул футбольный мир. Мне довелось узнать его в жизни. Через ребят, которые играли с ним и дружили. Буквально пару часов назад я разговаривал с Джанфранко Дзолой, который еще играл с ним в "Наполи". В Италии есть такое понятие, как "дженуино" – "младенец". И оно полностью раскрывает характер Диего. Он был "младенец" – чистый, добрый и настоящий", – сказал Шевченко.

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Напомним, что о смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Легендарный футболист в 60 лет скончался в своем доме после остановки сердца. А 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

Согласно результатам вскрытия нападающего, Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти.

"Наполи" прощается с Диего Марадоной

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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смерть тренер Андрей Шевченко Сборная Украины Диего Марадона Свобода слова Савика Шустера
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