"У Марадоны украли почти все": друг Диего рассказал, что его наследникам делить нечего

В последнее время легендарный аргентинец не шиковал

Наследникам Диего Марадоны делить будет практически нечего. Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовых проблемах легендарного форварда, который умер на 61-м году жизни. На протяжении долгого времени Марадону и Вентуру связывали дружеские отношения. Ранее полиция Аргентины начала расследование смерти Марадоны.

"У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти все, а остальное он отдал сам", — цитирует журналиста La Gazzetta dello Sport.

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Портреты Диего Марадоны на улице в Индии / Фото: Reuters

По словам Вентуры, легендарный нападающий в последнее время жил на скромную зарплату, которую он получал в аргентинском клубе "Химнасия". Марадона возглавлял эту команду.

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Напомним, что о смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Легендарный футболист в 60 лет скончался в своем доме после остановки сердца. А 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

Согласно результатам вскрытия нападающего, Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти.

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