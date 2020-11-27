Опубликованы результаты вскрытия Диего Марадоны

На сердце легенды обнаружили следы: то ли от сердечного приступа, то ли последствия употребления алкоголя и наркотиков

В Аргентине сообщили предварительные результаты вскрытия легендарного футболиста Диего Марадоны. По информации издания infobae.com, Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти.

"Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких", – сообщили патологоанатомы.

Реклама

При дилатационной кардиомиопатии сердце увеличивается и не может нормально сокращаться. А острый отек легких – это то, что происходит, когда сердце не может должным образом обрабатывать объем крови в организме, которая в итоге скапливается в легких.

В отчете говорится, что они обнаружили на сердце следы, совместимые с хронической сердечной слабостью, причина которых не ясна: не установлено, появились они из-за сердечного приступа, или это связано с употреблением кокаина и алкоголя. Кардиолог добавил, что они обнаружили сердце, которое оказалось больше, чем должно быть, и с более тонкими стенками, чем полагается. Кстати, ранее психиатр-нарколог предположил, что 60 лет для Марадоны – это даже много, учитывая его образ жизни.

Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама