Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Опубликованы результаты вскрытия Диего Марадоны

27 ноября, 09:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

На сердце легенды обнаружили следы: то ли от сердечного приступа, то ли последствия употребления алкоголя и наркотиков

В Аргентине сообщили предварительные результаты вскрытия легендарного футболиста Диего Марадоны. По информации издания infobae.com, Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти.

"Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких", – сообщили патологоанатомы.

Реклама

При дилатационной кардиомиопатии сердце увеличивается и не может нормально сокращаться. А острый отек легких – это то, что происходит, когда сердце не может должным образом обрабатывать объем крови в организме, которая в итоге скапливается в легких.

В отчете говорится, что они обнаружили на сердце следы, совместимые с хронической сердечной слабостью, причина которых не ясна: не установлено, появились они из-за сердечного приступа, или это связано с употреблением кокаина и алкоголя. Кардиолог добавил, что они обнаружили сердце, которое оказалось больше, чем должно быть, и с более тонкими стенками, чем полагается. Кстати, ранее психиатр-нарколог предположил, что 60 лет для Марадоны – это даже много, учитывая его образ жизни.

Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Умер легендарный футболист Диего Марадона
Умер легендарный футболист Диего МарадонаФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять