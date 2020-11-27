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Марадона хотел стать "аргентинским Лениным". Родственники в шоке

27 ноября, 10:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Родственники не выполнили одну из последних просьб легендарного футболиста

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона завещал, чтобы его тело забальзамировали и экспонировали после смерти, сообщает TNT Sports Эрнан Кастильо в Twitter. Планы стать "аргентинским Лениным" шокировали его родственников, ведь они узнали об этом лишь после кончины легенды, когда начались приготовления к похоронам.

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Тем не менее, родственники не стали выполнять одну из последних просьб Диего и похоронили Марадону рядом с родителями на кладбище Bella Vista в 35 км от Буэнос-Айреса.

Ранее были опубликованы результаты вскрытия тела Диего Марадоны. На сердце легенды обнаружили следы: то ли от сердечного приступа, то ли последствия употребления алкоголя и наркотиков.

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Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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футбол футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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