Марадона хотел стать "аргентинским Лениным". Родственники в шоке

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона завещал, чтобы его тело забальзамировали и экспонировали после смерти, сообщает TNT Sports Эрнан Кастильо в Twitter. Планы стать "аргентинским Лениным" шокировали его родственников, ведь они узнали об этом лишь после кончины легенды, когда начались приготовления к похоронам.
Тем не менее, родственники не стали выполнять одну из последних просьб Диего и похоронили Марадону рядом с родителями на кладбище Bella Vista в 35 км от Буэнос-Айреса.
Ранее были опубликованы результаты вскрытия тела Диего Марадоны. На сердце легенды обнаружили следы: то ли от сердечного приступа, то ли последствия употребления алкоголя и наркотиков.
Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.
Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны
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