Как семья Шевченко болела за Украину: после матча тренер обратился к жене и детям

Главный тренер сборной Украины после победы над Северной Македонией 2:1 на Евро-2020 обратился к своей команде, болельщикам и своей семье. Напомним, что за "сине-желтых" в первом тайме забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. А пропустили во второй половине – с пенальти.
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"Молодцы, ребята, первая победа! Спасибо всем нашим фанатам за отличную поддержку! Будем стремиться идти дальше... все вместе", – написал Шевченко в своем Instagram
Ранее фото поддержки опубликовала жена тренера, американская модель Кристен Пазик.
Ранее Шевченко рассказал о победе и звонке Зеленского в раздевалку: "Вы знаете, такая эмоциональная игра, хотелось, чтобы матч побыстрее закончился".
Ранее мы писали, что украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте, распевая песни в барах.
Также мы сообщали интересный факт: Забарный еще не родился, а заработавший пенальти Пандев уже забивал за македонцев.
Смотрите обзор матча Украины и Северной Македонии во втором туре Евро-2020