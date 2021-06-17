17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Как семья Шевченко болела за Украину: после матча тренер обратился к жене и детям

Елена Павлова Елена Павлова
17 июня, 21:02
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После победы в матче Евро-2020 с Северной Македонией главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко сделал трогательный пост благодарности
Андрей Шевченко и его семья
Андрей Шевченко и его семья / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины после победы над Северной Македонией 2:1 на Евро-2020 обратился к своей команде, болельщикам и своей семье. Напомним, что за "сине-желтых" в первом тайме забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. А пропустили во второй половине – с пенальти.

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"Молодцы, ребята, первая победа! Спасибо всем нашим фанатам за отличную поддержку! Будем стремиться идти дальше... все вместе", – написал Шевченко в своем Instagram

Ранее фото поддержки опубликовала жена тренера, американская модель Кристен Пазик.

Ранее Шевченко рассказал о победе и звонке Зеленского в раздевалку: "Вы знаете, такая эмоциональная игра, хотелось, чтобы матч побыстрее закончился".

Ранее мы писали, что украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте, распевая песни в барах.

Также мы сообщали интересный факт: Забарный еще не родился, а заработавший пенальти Пандев уже забивал за македонцев.

Смотрите обзор матча Украины и Северной Македонии во втором туре Евро-2020

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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