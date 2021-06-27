27 июня 81’
Нидерланды 0
Чехия 2
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
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Тренер Англии распечатал игрокам слова гимна перед матчем с Германией

Олег Люлька Олег Люлька
27 июня, 20:18
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Гарет Саутгейт считает, что эмоциональное исполнение "Боже, храни королеву" поможет его команде обыграть немцев и выйти на победителя пары Украина – Швеция
Сборная Англии по футболу
Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт распечатал для своих футболистов слова государственного гимна перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против команды Германии, который состоится 29 июня на лондонском стадионе "Уэмбли".

Об этом сообщает The Sun.

Саутгейт считает, что эмоциональное исполнение "Боже, храни королеву" вместе с публикой на главном стадионе чемпионата Европы вдохновит его команду на победу над немцами.

Ранее болельщики английской сборной отмечали, что игроки без особого энтузиазма пели гимн страны, а некоторые футболисты стояли и вовсе с закрытыми ртами.

Кстати, накануне мы писали, что УЕФА подыгрывает англичанам: Германии не дали потренироваться на "Уэмбли" перед игрой, чтобы не навредить газону.

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Напомним, что победитель пары Англия – Германия в 1/4 финала встретится с лучшим в противостоянии Украина – Швеция, которые в тот же день, во вторник, сыграют в Глазго.

Смотрите, как Англия в группе Евро-2020 обыграла Чехию 1:0

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И
Г
О
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Италия
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9
2
Уэльс
3
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4
3
Швейцария
3
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4
4
Турция
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
0:2 (81’)
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Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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Вторник, 29 июня
19:00
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