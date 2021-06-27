Тренер Англии распечатал игрокам слова гимна перед матчем с Германией

Гарет Саутгейт считает, что эмоциональное исполнение "Боже, храни королеву" поможет его команде обыграть немцев и выйти на победителя пары Украина – Швеция

Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт распечатал для своих футболистов слова государственного гимна перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против команды Германии, который состоится 29 июня на лондонском стадионе "Уэмбли".

Об этом сообщает The Sun.

Саутгейт считает, что эмоциональное исполнение "Боже, храни королеву" вместе с публикой на главном стадионе чемпионата Европы вдохновит его команду на победу над немцами.

Ранее болельщики английской сборной отмечали, что игроки без особого энтузиазма пели гимн страны, а некоторые футболисты стояли и вовсе с закрытыми ртами.

Кстати, накануне мы писали, что УЕФА подыгрывает англичанам: Германии не дали потренироваться на "Уэмбли" перед игрой, чтобы не навредить газону.

Читайте также: Вот чего они боятся! Шпион Швеции проболтался о главном козыре сборной Украины

Напомним, что победитель пары Англия – Германия в 1/4 финала встретится с лучшим в противостоянии Украина – Швеция, которые в тот же день, во вторник, сыграют в Глазго.

Смотрите, как Англия в группе Евро-2020 обыграла Чехию 1:0