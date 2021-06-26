26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 61’
Италия 0
Австрия 0
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
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Евро-2020

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УЕФА подыгрывает англичанам: Германии не дали потренироваться на "Уэмбли"

Олег Люлька Олег Люлька
26 июня, 22:17
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Если английская сборная отлично знает газон лондонского стадиона "Уэмбли", так как провела на нем все матчи в группе, то немцы вынуждены будут сыграть на нем с листа
Команде Лева не дали потренироваться на "Уэмбли"
Команде Лева не дали потренироваться на "Уэмбли" / Фото: Reuters

Сборная Англии получила дополнительное преимущество в матче 1/8 финала Евро против Германии, который состоится во вторник, 29 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли".

Соперникам англичан не разрешили провести предматчевую тренировку на арене предстоящего боя.

Официальная формулировка от УЕФА – чтобы не повредить газон "Уэмбли", на который выпала огромная нагрузка.

Он уже принимал три матча группового раунда, а в субботу, 26 июня, на поле лондонской арены вышли на поединок 1/8 Евро Италия и Австрия, которым также запретили предматчевую тренировку на "Уэмбли". Но эти команды хотя бы оказались в равных условиях.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне
Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: REUTERS

Чего не скажешь об Англии и Германии, ведь англичане, в отличие от немцев, отлично изучили газон "Уэмбли", проведя на нем уже три поединка соревнований.

"Мы бы очень хотели провести занятие именно там. Печально, что сборная не сможет этого сделать", – приводит слова представителя Немецкого футбольного союза Йенса Гриттнера Sky Germany.

Добавим, что именно "Уэмбли" примет оба полуфинала и финал Евро-2020.

Читайте также: Немецким болельщикам не советуют ехать на матч против Англии в 1/8 финала Евро

Напомним, что победитель пары Англия – Германия в 1/4 финала встретится с лучшим в противостоянии Украина – Швеция.

Смотрите, как Англия на "Уэмбли" обыграла чехов 1:0

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
0:4
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Воскресенье, 27 июня
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