27 июня 39’
Нидерланды 0
Чехия 0
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Мурашки по коже! Сборную Дании встретили дома после разгрома Уэльса

Олег Люлька Олег Люлька
27 июня, 19:13
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Футболистам и тренеру датской команды после возвращения из Амстердама, где они одолели валлийцев в 1/8 финала, рукоплескали так, словно они уже выиграли Евро
Герой сборной Дании Каспер Дольберг
Герой сборной Дании Каспер Дольберг / Фото: Instagram

Сборную Дании встречали как национальных героев по возвращении из Амстердама, где она накануне разгромила Уэльс 4:0 и вышла в четвертьфинал Евро-2020.

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Тысячи фанатов собрались под отелем датской сборной в городе Хельсингер, известном как место действия пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский".

Под аплодисменты болельщиков игроки и тренер перебирались из автобуса в отель, а затем каждый футболист по очереди выходил на балкончик гостиницы, срывая овации торсиды. Ощущение, словно Дания уже выиграла Евро-2020, повторив сенсационное достижение 1992 года.

Самые горячие аплодисменты достались тренеру сборной Дании Касперу Хьюлманду и его тезке форварду Касперу Дольбергу, забившему два мяча в ворота Уэльса.

Напомним, что Газпром приготовил деньги на покупку героя матча Дания – Уэльс. Зенит намерен купить Дольберга у Ниццы. Правда, после такой игры форварда придется хорошенько раскошелиться.

Смотрите, как Дания разгромила в 1/8 финала Уэльс 4:0

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
0:0 (39’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Вторник, 29 июня
19:00
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22:00
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