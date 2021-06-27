Мурашки по коже! Сборную Дании встретили дома после разгрома Уэльса

Футболистам и тренеру датской команды после возвращения из Амстердама, где они одолели валлийцев в 1/8 финала, рукоплескали так, словно они уже выиграли Евро

Герой сборной Дании Каспер Дольберг / Фото: Instagram

Сборную Дании встречали как национальных героев по возвращении из Амстердама, где она накануне разгромила Уэльс 4:0 и вышла в четвертьфинал Евро-2020.

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Тысячи фанатов собрались под отелем датской сборной в городе Хельсингер, известном как место действия пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский".

Под аплодисменты болельщиков игроки и тренер перебирались из автобуса в отель, а затем каждый футболист по очереди выходил на балкончик гостиницы, срывая овации торсиды. Ощущение, словно Дания уже выиграла Евро-2020, повторив сенсационное достижение 1992 года.

Самые горячие аплодисменты достались тренеру сборной Дании Касперу Хьюлманду и его тезке форварду Касперу Дольбергу, забившему два мяча в ворота Уэльса.

Напомним, что Газпром приготовил деньги на покупку героя матча Дания – Уэльс. Зенит намерен купить Дольберга у Ниццы. Правда, после такой игры форварда придется хорошенько раскошелиться.

Смотрите, как Дания разгромила в 1/8 финала Уэльс 4:0