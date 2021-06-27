27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Нидерланды – Чехия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
27 июня, 13:31
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Встреча одного из фаворитов с крепким середняком состоится на полном стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште в воскресенье вечером
Думфрис, сборная Нидерландов
Думфрис, сборная Нидерландов / Фото: Reuters

Сегодня проходят еще два поединка плей-офф чемпионата Европы. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Нидерланды – Чехия. После трех матчей на домашней арене имени Йохана Кройффа "оранжевые" переезжают в Венгрию. Стартовый свисток российского рефери Карасева прозвучит в 19:00.

Подопечные Франка де Бура выиграли все три встречи группового этапа. Чехи же дважды играли на выезде: победили шотландцев в Глазго и уступили англичанам в Лондоне. Еще раз в столице Шотландии разошлись ничьей с хорватами. Теперь освоят еще один новый стадион. Интересно, что все три мяча у восточноевропейской команды забил форвард Байера Патрик Шик, которому в начале турнира разбили нос.

На украинском телевидении матч Нидерланды – Чехия покажут оба профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция со стадиона начнется в 18:50, а перед этим журналисты и эксперты выскажут свои мнения в студии. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Вашему вниманию – расписание и результаты всех матчей Евро-2020.

Вспомним, как нидерландцы начинали турнир с украинцами:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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