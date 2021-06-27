Вот чего они боятся! Шпион Швеции проболтался о главном козыре сборной Украины

Сборная Швеции опасается козыря Украины – большого количества левоногих футболистов – перед матчем 1/8 финала Евро-2020, который состоится в Глазго во вторник, 29 июня.
Читайте также: Украину и Швецию в плей-офф Евро-2020 рассудит строгий итальянец
"Три из четырех самых опасных украинских футболистов являются левшами, – говорит менеджер шведской сборной Лассе Якобссон, отвечающий в тренерском штабе за сбор информации по соперникам. – Это нетипично, и об этом очень важно помнить нашей команде. Всего же в составе Украины 12 левшей"
В первую очередь, "шпион" шведов Якобссон опасается левоногих Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Руслана Малиновского.
"У того же Ярмоленко очень сильная левая нога, у Малиновского – тоже", – приводит слова Лассе Якобссона шведское издание Aftonbladet
Шведское издание предупреждает: "Когда речь идет о левше, невозможно предсказать, куда пойдет удар или пас. По этой непредсказуемости украинцы напоминают француза Усмана Дембеле".
Читайте также: Украина тренирует пенальти перед Швецией и боится гнева журналистов в случае осечки
Напомним, именно благодаря Швеции, одолевшей Польшу 3:2, Украина вышла в 1/8 финала как одна из лучших третьих команд группового раунда.
Смотрите сумасшедший гол Ярмоленко левой в ворота Нидерландов