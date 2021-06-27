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Чехия 2
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Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
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Вот чего они боятся! Шпион Швеции проболтался о главном козыре сборной Украины

Олег Люлька Олег Люлька
27 июня, 19:55
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Перед поединком 1/8 финала Евро, который состоится во вторник в Глазго, шведская команда больше всего опасается непредсказуемых ударов наших левоногих звезд
Ярмоленко и его убийственная левая нога
Ярмоленко и его убийственная левая нога / Фото: Reuters

Сборная Швеции опасается козыря Украины – большого количества левоногих футболистов – перед матчем 1/8 финала Евро-2020, который состоится в Глазго во вторник, 29 июня.

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"Три из четырех самых опасных украинских футболистов являются левшами, – говорит менеджер шведской сборной Лассе Якобссон, отвечающий в тренерском штабе за сбор информации по соперникам. – Это нетипично, и об этом очень важно помнить нашей команде. Всего же в составе Украины 12 левшей"

В первую очередь, "шпион" шведов Якобссон опасается левоногих Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Руслана Малиновского.

Ярмоленко левой забил шикарный гол Нидерландам
Ярмоленко левой забил шикарный гол Нидерландам / Фото: Getty Images

Малиновский левой не забил пенальти Северной Македонии
Малиновский левой не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

"У того же Ярмоленко очень сильная левая нога, у Малиновского – тоже", – приводит слова Лассе Якобссона шведское издание Aftonbladet

Шведское издание предупреждает: "Когда речь идет о левше, невозможно предсказать, куда пойдет удар или пас. По этой непредсказуемости украинцы напоминают француза Усмана Дембеле".

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Напомним, именно благодаря Швеции, одолевшей Польшу 3:2, Украина вышла в 1/8 финала как одна из лучших третьих команд группового раунда.

Смотрите сумасшедший гол Ярмоленко левой в ворота Нидерландов

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
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2
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