27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Евро-2020

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Нидерланды – Чехия: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
27 июня, 11:07
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Третий поединок плей-офф чемпионата Европы запланирован на 19:00 воскресенья в столице Венгрии. "Оранжевые" впервые сыграют не в Амстердаме
Нидерланды vs Чехия
Нидерланды vs Чехия / Фото: Reuters

В субботу на турнире состоялись первые матчи на выбывание. Сегодня еще в двух парах определятся четвертьфиналисты. На арене имени Ференца Пушкаша в Будапеште грают команды Нидерландов и Чехии. Кстати, врага из России назначили на матч сборной Чехии на Евро-2020.

Мы ведем мультимедийную трансляцию с оперативными комментариями, яркими фотографиями и видео самых интересных моментов.

Онлайн Нидерланды – Чехия

Путь в плей-офф. Нидерландская сборная добыла максимум очков на групповом этапе и заняла первое место в группе В, обыграв команды Украины (3:2), Австрии (2:0) и Северной Македонии (3:0).

У чехов путь был сложнее: после победы над шотландцами (2:0) они разошлись ничьей с хорватами (1:1) и уступили англичанам (0:1). Команда заняла третье место в квартете D, а все три мяча забил Патрик Шик.

Личные встречи. Удивительно, но в 11 очных дуэлях "оранжевые" лишь трижды побеждали, а потерпели пять поражений. Последние два – в отборе на Евро-2016.

Где смотреть. На нашем телевидении матч покажут оба профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция со стадиона начнется в 18:50 после обсуждения в студии. Также его можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET явное предпочтение отдают Нидерландам, коэффициент на их победу – 1.65, на Чехию – 5.80, на ничью – 4.00. В матче ожидается два-три гола, а самые популярные счета – 1:0 (коэф. – 7.10) и 2:0 (коэф. – 7.20).

Накануне Италия установила долгоиграющий рекорд чемпионатов Европы.

Смотрите обзор матча Чехия – Хорватия:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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Вторник, 29 июня
19:00
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22:00
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