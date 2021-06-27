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Италия установила "долгоиграющий" рекорд чемпионатов Европы и более 1000 минут не пропускала

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
27 июня, 10:07
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Подопечные Роберто Манчини держали свои ворота на замке на протяжении почти 13 матчей, а Федерико Кьеза забил за сборную через 25 лет после отца
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Reuters

В субботу вечером прошли первые два матча 1/8 финала чемпионата Европы. Сборная Италии обыграла Австрию в дополнительное время со счетом 2:1. При этом статистики зафиксировали несколько примечательных фактов.

Гол австрийца Саши Калайджича прервал "сухую" серию итальянской команды, которая длилась с октября прошлого года и насчитывала 1168 минут. Это новый рекорд "Скуадры адзурры".

Предыдущее достижение принадлежало знаменитому Вальтеру Дзенге, который в 1989-1990 годах держал ворота на замке 981 минуту.

Форвард Федерико Кьеза забил мяч за сборную через 25 лет и 12 дней после гола своего отца.

Сборная Италии на чемпионатах Европы восьмой раз сыграла в дополнительное время. Это рекордный показатель для национальных команд континента.

Всего второй раз в истории ЧЕ в дополнительное время было забито три мяча. Ранее подобным в 1984 году отличились Франция и Португалия.

Накануне Дания установила безумный рекорд чемпионатов Европы.

Полузащитник Марко Верратти создал 9 голевых шансов для партнеров – второй показатель на турнире. Хотя сыграл всего 135 минут – полтора матча.

Смотрите обзор матча Италия – Австрия:

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Г
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Италия
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3
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4
4
Турция
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1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
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3
1:3
3
4
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3
2:7
3
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
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3
4:3
6
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3
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3
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0
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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