Италия – Австрия: видео голов и обзор матча 1/8 Евро

Итальянцы лишь в дополнительное время дожали австрийцев – 2:1. Смотрите видео голов и обзор поединка на Уэмбли, где определился второй четвертьфиналист чемпионата Европы

Италия празднует гол Кьезы / Фото: Reuters

Во втором матче 1/8 финала Евро-2020 на лондонском "Уэмбли" Италия лишь в дополнительное время дожала Австрию – 2:1. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого поединка.

ИТАЛИЯ – АВСТРИЯ – 2:1

КЬЕЗА, 95, ПЕССИНА, 105 – КАЛАЙДЖИЧ, 114

ОБЗОР МАТЧА

Гол Кьезы

Гол Пессины

Гол Калайджича

Отметим, что в основное время близки к победе были австрийцы, в середине второго тайма поразившие ворота итальянцев. Однако после подсказки VAR арбитр отменил мяч австрийцев из-за минимального офсайда у Арнаутовича.

Таким образом на Евро-2020 было назначено первое дополнительное время, в которое ситуацию под свой контроль уже взяли итальянцы. На 95-й минуте забил Кьеза, а на 105-й Пессина сделал счет 2:0 в пользу "скуадры".

Что интересно, оба автора голов вышли на замену во втором тайме. Как же Манчини с их выходом на поле угадал!

Однако Австрия не сложила оружие. На 114-й минуте Калайджич отквитал один мяч, вернув игре интригу.

Только вот на большее австрийцев не хватило. Обидчики Украины все же уступили итальянцам – 1:2.

В четвертьфинале Евро Италия 2 июля в Мюнхене сыграет с победителем воскресной пары Бельгия – Португалия.

Италия – Австрия – 2:1

Голы: Кьеза, 95, Пессина, 105 – Каладжич, 114

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола – Барелла (Пессина, 68), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 68) – Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108)

Австрия: Бахманн – Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба – К. Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106) – Лаймер (Ильзанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шепф, 90) – Арнаутович (Каладжич, 97)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Барелла – Арнаутович, Хинтереггер, Драгович

Напомним, в первой игре 1/8 финала Дания разгромила Уэльс 4:0 и теперь в четвертьфинале Евро встретится с лучшим в воскресном поединке Нидерланды – Чехия.