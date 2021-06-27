26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 22:00
Италия 2
Австрия 1
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
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Евро-2020

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Италия – Австрия: видео голов и обзор матча 1/8 Евро

Олег Люлька Олег Люлька
27 июня, 00:17
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Итальянцы лишь в дополнительное время дожали австрийцев – 2:1. Смотрите видео голов и обзор поединка на Уэмбли, где определился второй четвертьфиналист чемпионата Европы
Италия празднует гол Кьезы
Италия празднует гол Кьезы / Фото: Reuters

Во втором матче 1/8 финала Евро-2020 на лондонском "Уэмбли" Италия лишь в дополнительное время дожала Австрию – 2:1. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого поединка.

ИТАЛИЯ – АВСТРИЯ – 2:1
КЬЕЗА, 95, ПЕССИНА, 105 – КАЛАЙДЖИЧ, 114
ОБЗОР МАТЧА

Гол Кьезы

Гол Пессины

Гол Калайджича

Отметим, что в основное время близки к победе были австрийцы, в середине второго тайма поразившие ворота итальянцев. Однако после подсказки VAR арбитр отменил мяч австрийцев из-за минимального офсайда у Арнаутовича.

Таким образом на Евро-2020 было назначено первое дополнительное время, в которое ситуацию под свой контроль уже взяли итальянцы. На 95-й минуте забил Кьеза, а на 105-й Пессина сделал счет 2:0 в пользу "скуадры".

Что интересно, оба автора голов вышли на замену во втором тайме. Как же Манчини с их выходом на поле угадал!

Однако Австрия не сложила оружие. На 114-й минуте Калайджич отквитал один мяч, вернув игре интригу.

Только вот на большее австрийцев не хватило. Обидчики Украины все же уступили итальянцам – 1:2.

В четвертьфинале Евро Италия 2 июля в Мюнхене сыграет с победителем воскресной пары Бельгия – Португалия.

Италия – Австрия – 2:1
Голы: Кьеза, 95, Пессина, 105 – Каладжич, 114
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола – Барелла (Пессина, 68), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 68) – Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108)
Австрия: Бахманн – Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба – К. Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106) – Лаймер (Ильзанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шепф, 90) – Арнаутович (Каладжич, 97)
Предупреждения: Ди Лоренцо, Барелла – Арнаутович, Хинтереггер, Драгович

Напомним, в первой игре 1/8 финала Дания разгромила Уэльс 4:0 и теперь в четвертьфинале Евро встретится с лучшим в воскресном поединке Нидерланды – Чехия.

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F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
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3
4:2
7
2
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3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
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3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
4
Венгрия
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3:6
2
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