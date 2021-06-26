26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 61’
Италия 0
Австрия 0
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Дания установила безумный рекорд чемпионатов Европы

Олег Люлька Олег Люлька
26 июня, 22:49
Копировать ссылку
Датская сборная стала первой командой за все время проведения европейских футбольных чемпионатов, которой удалось забить в двух матчах кряду по четыре гола
Футболисты сборной Дании
Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters

Обыграв Уэльс в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 4:0, сборная Дании установила рекорд чемпионатов Европы.

Датчане стали первыми, кто забил не менее четырех голов в двух матчах Евро подряд, сообщает Gracenote Live.

Напомним, ранее, еще в рамках группового раунда, Дания разгромила Россию 4:1.

Кроме того, победа датчан над валлийцами вошла в число самых крупных в плей-офф европейских чемпионатов.

  • Нидерланды – Сербия – 6:1 (2000)
  • Бельгия – Венгрия – 4:0 (2016)
  • Испания – Италия – 4:0 (2012)
  • Дания – Уэльс – 4:0 (2020)

Каспер Дольберг забил Уэльсу дважды
Каспер Дольберг забил Уэльсу дважды / Фото: Reuters

Футболисты сборной Дании
Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters

Отметим, что в 1/4 финала Евро-2020, 3 июля в Баку, Дания сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия, которые встретятся в Будапеште в воскресенье.

Читайте также: Красотки и много пива: яркие фото болельщиков матча Уэльс – Дания

Смотрите, как Дания забивала четыре мяча Уэльсу и России

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
0:4
Смотри на: Трансляция
0:0 (61’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

36 км

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять