26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 1’
Италия 0
Австрия 0
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Красотки и много пива: яркие фото болельщиков матча Уэльс – Дания

Александр Трикиша Александр Трикиша
26 июня, 21:45
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Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020, а датские фанаты стали украшением стадиона в Амстердаме. Яркие фото с трибун первого матча плей-офф Евро-2020
Болельщики матча Уэльс - Дания
Болельщики матча Уэльс - Дания / Фото: Reuters

Сегодня в Амстердаме состоялся матч 1/8 финала Евро-2020. Сборная Дании со счетом 4:0 обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Нидерланды/Чехия. Видео голов и обзор матча Уэльс – Дания есть на нашем сайте.

Первый матч плей-офф евро-2020 собрал на трибунах немало болельщиков, правда, большинство из них представляли Данию. Возможно, валлийцы не смогли массово посетить матч в Амстердаме из-за карантинных ограничений.

Фанаты раскрашивали себе лица, укутывались в национальные цвета и, конечно же, не упускали шанс выпить пенного на трибуне.

Ранее мы писали, как французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев. Шестеро болельщиков по ошибке приехали в Бухарест вместо Будапешта. Там их приняли за украинцев, а сами французы думали, что наши земляки – местные жители.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
0:4
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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