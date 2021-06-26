Красотки и много пива: яркие фото болельщиков матча Уэльс – Дания

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020, а датские фанаты стали украшением стадиона в Амстердаме. Яркие фото с трибун первого матча плей-офф Евро-2020

Болельщики матча Уэльс - Дания / Фото: Reuters

Сегодня в Амстердаме состоялся матч 1/8 финала Евро-2020. Сборная Дании со счетом 4:0 обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Нидерланды/Чехия. Видео голов и обзор матча Уэльс – Дания есть на нашем сайте.

Первый матч плей-офф евро-2020 собрал на трибунах немало болельщиков, правда, большинство из них представляли Данию. Возможно, валлийцы не смогли массово посетить матч в Амстердаме из-за карантинных ограничений.

Фанаты раскрашивали себе лица, укутывались в национальные цвета и, конечно же, не упускали шанс выпить пенного на трибуне.

Ранее мы писали, как французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев. Шестеро болельщиков по ошибке приехали в Бухарест вместо Будапешта. Там их приняли за украинцев, а сами французы думали, что наши земляки – местные жители.