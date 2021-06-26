26 июня 65’
Уэльс 0
Дания 2
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Уэльс – Дания: видео голов и обзор первого матча 1/8 на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
26 июня, 20:02
Копировать ссылку
В первом матче плей-офф в Амстердаме датчане сошлись с полуфиналистом прошлого чемпионата Уэльсом и повели в первом тайме
Сборная Уэльса против Дании в 1/8 Евро-2020
Сборная Уэльса против Дании в 1/8 Евро-2020 / Фото: Reuters

Дания сотворила что-то невероятное на групповом этапе и стала первой командой в истории Евро, которая вышла в плей-офф после двух поражений на старте. В 1/8 датчан вывел разгром России (4:1), а теперь в Амстердаме они столкнулись с Уэльсом, который боролся за лидерство в группе А с мощной Италией, но занял второе место в квартете.

Читайте также: Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании перед плей-офф Евро-2020

Многострадальные датчане открыли счет на 27-й минуте – Дольберг из-за пределов штрафной пальнул точно в дальний нижний угол. VAR проверил гол, но придраться было не к чему.

До конца первого тайма северяне могли забить еще, но после удара Мехле Уорд кончиками пальцев вынес мяч за лицевую.

А уже в начале второго тайма Дания удвоила счет: на 48-й минуте Брэйтуэйт прорвался в штрафную по правому флангу, прострелил во вратарскую. Уильямс выбил мяч, но прямо в ноги Дольбергу, который расстрелял ворота Уорда – 2:0.

Напомним, что Дания считалась вторым фаворитом своей группы после Бельгии. Но реанимация Эриксена в матче с Финляндией (0:1) выбила ее из колеи, а потом была упущенная победа над бельгийцами (1:2).

А после позорного разгрома от Дании капитан РФ не выбирал выражений.

Смотрите, как сборная Дании разгромила Россию на Евро-2020

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
0:2 (65’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

36 км

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять