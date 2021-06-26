Уэльс – Дания: видео голов и обзор первого матча 1/8 на Евро-2020

В первом матче плей-офф в Амстердаме датчане сошлись с полуфиналистом прошлого чемпионата Уэльсом и повели в первом тайме

Сборная Уэльса против Дании в 1/8 Евро-2020 / Фото: Reuters

Дания сотворила что-то невероятное на групповом этапе и стала первой командой в истории Евро, которая вышла в плей-офф после двух поражений на старте. В 1/8 датчан вывел разгром России (4:1), а теперь в Амстердаме они столкнулись с Уэльсом, который боролся за лидерство в группе А с мощной Италией, но занял второе место в квартете.

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Многострадальные датчане открыли счет на 27-й минуте – Дольберг из-за пределов штрафной пальнул точно в дальний нижний угол. VAR проверил гол, но придраться было не к чему.

До конца первого тайма северяне могли забить еще, но после удара Мехле Уорд кончиками пальцев вынес мяч за лицевую.

А уже в начале второго тайма Дания удвоила счет: на 48-й минуте Брэйтуэйт прорвался в штрафную по правому флангу, прострелил во вратарскую. Уильямс выбил мяч, но прямо в ноги Дольбергу, который расстрелял ворота Уорда – 2:0.

Напомним, что Дания считалась вторым фаворитом своей группы после Бельгии. Но реанимация Эриксена в матче с Финляндией (0:1) выбила ее из колеи, а потом была упущенная победа над бельгийцами (1:2).

А после позорного разгрома от Дании капитан РФ не выбирал выражений.

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