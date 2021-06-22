21 июня 19:00 Видео
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00 Видео
Россия 1
Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Россия обкакалась: после позорного разгрома от Дании капитан РФ не выбирал выражений

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 02:00
Копировать ссылку
Капитан российской сборной считает, что у них с датчанами примерно один уровень, но любят футболисты из его команды искать себе приключения на одно место
Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020
Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020 / Фото: Reuters

В последнем туре группового этапа Евро-2020 Дания разгромила Россию 4:1 и впервые в истории чемпионатов Европы вышла в плей-офф после двух поражений. А сборная РФ вылетает с турнира. Причины провала после матча, не выбирая выражений объяснил нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба.

Читайте также: Россия – Дания: видео голов и обзор разгрома сборной РФ на Евро-2020

"Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться — играть так в футбол и так же болеть. Сказалось ли давление трибун? Нет. Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю, как только попадается хороший, добротный соперник. Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Если бы не этот гол", — сказал Дзюба в эфире Матч ТВ

Артем Дзюба забил пенальти сборной Дании
Артем Дзюба забил пенальти сборной Дании / Фото: Reuters

"Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. На таком уровне забиваешь гол — игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались"

Напомним, что группу B выиграла Бельгия, которая в 3-м туре обыграла Финляндию 2:0. Дания – вторая, дальше – Финляндия и Россия.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
3
3
0
0
7
1
6
9
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Россия Россия Рос
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П
3
Финляндия Финляндия Фин
3
1
0
2
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
4
Дания Дания Дан
3
1
0
2
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П П

Ранее России советовали тянуть время в матче с Данией, чтобы выйти в плей-офф.

Смотрите обзор матча Дании и России

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
Видео О матче
0:3
Смотри на: О матче
1:4
Видео О матче
0:2
Видео О матче
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять