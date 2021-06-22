Россия обкакалась: после позорного разгрома от Дании капитан РФ не выбирал выражений

Капитан российской сборной считает, что у них с датчанами примерно один уровень, но любят футболисты из его команды искать себе приключения на одно место

Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020 / Фото: Reuters

В последнем туре группового этапа Евро-2020 Дания разгромила Россию 4:1 и впервые в истории чемпионатов Европы вышла в плей-офф после двух поражений. А сборная РФ вылетает с турнира. Причины провала после матча, не выбирая выражений объяснил нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба.

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"Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться — играть так в футбол и так же болеть. Сказалось ли давление трибун? Нет. Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю, как только попадается хороший, добротный соперник. Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Если бы не этот гол", — сказал Дзюба в эфире Матч ТВ

Артем Дзюба забил пенальти сборной Дании / Фото: Reuters

"Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. На таком уровне забиваешь гол — игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались"

Напомним, что группу B выиграла Бельгия, которая в 3-м туре обыграла Финляндию 2:0. Дания – вторая, дальше – Финляндия и Россия.

Ранее России советовали тянуть время в матче с Данией, чтобы выйти в плей-офф.

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