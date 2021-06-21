21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 45’
Россия 0
Дания 1
21 июня 46’
Финляндия 0
Бельгия 0
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Россия – Дания: видео гола и обзор матча Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
21 июня, 22:55
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Загнанные в угол группы В датчане очень нуждались 21 июня в победе на сборной РФ, чтобы побороться за место в плей-офф на нынешнем чемпионате Европы
20-летний Миккель Дамсгор забил России
20-летний Миккель Дамсгор забил России / Фото: Reuters

До старта Евро мало, кто мог подумать, что крепкая Дания после двух туров не наберет очков в группе и будет бороться за выживание. Но реанимация Эриксена в матче с Финляндией (0:1) и упущенная победа над Бельгией (1:2) поставили северян в сложное положение. Сегодня в Копенгагене только выигрыш у России оставлял им шансы на плей-офф.

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Первые полчаса на поле "Паркена" прошли достаточно ровно – датчане раскачивались, а россияне, видимо, не хотели рисковать – их устраивала и ничья. Но на 38-й минуте 20-летний Миккель Дамсгор взял на себя инициативу на входе в чужую штрафную и забил великолепный мяч обводящим ударом. Вратарь сборной РФ Сафонов даже не прыгал.

Напомним, что лидер группы B Бельгия досрочно гарантировала себе место в плей-офф. Но не могла проигрывать Финляндии, иначе – прощай, первое место.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П

Ранее России советовали тянуть время в матче с Данией, чтобы выйти в плей-офф.

Смотрите обзор матча Дании и Бельгии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
Смотри на: О матче
0:3
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0:1 (45’)
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0:0 (46’)
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Вторник, 22 июня
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