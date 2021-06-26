Футбол в лодках и плавание с флагом! Как болели бесстрашные фанаты Уэльса и Дании

Во время просмотра первого матча плей-офф Евро-2020 в Копенгагене болельщики датчан прыгали в катерах и на яхтах, а валлийцы купались в проливе

Датские болельщики смотрели футбол на воде, а валлийцы устроили заплыв с флагом / Фото: Reuters

После героического выхода в 1/8 финала Евро-2020 Дания впервые на этом чемпионате проводила матч за пределами Копенгагена. Поэтому вместо трибун "Паркена" болельщики смотрели разгром Уэльса (4:0) в фан-зоне, которая примыкала к проливу Эресунн.

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Многие датские фанаты наблюдали за первым поединком плей-офф в лодках и катерах. И так бурно праздновали голы, что могли и повыпадать в воду.

Но еще более бесстрашными оказались фанаты сборной Уэльса, которые каким-то образом нашлись в Копенгагене. Они устроили заплыв с валлийским флагом между лодок соперника.

Но датчане были настроены добродушно и только фотографировали столь преданных и безрассудных болельщиков британской сборной.

Во втором матче 1/8 финала 26 июня Италия встретиться в Лондоне с Австрией, которая заняла второе место в украинской группе. Поединок начнется в 22:00. Онлайн Италия – Австрия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

Ранее мы рассказывали, как украинцам попасть на матч Евро-2020 против Швеции в Шотландии.