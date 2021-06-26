26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 1’
Италия 0
Австрия 0
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Футбол в лодках и плавание с флагом! Как болели бесстрашные фанаты Уэльса и Дании

Елена Павлова Елена Павлова
26 июня, 21:20
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Во время просмотра первого матча плей-офф Евро-2020 в Копенгагене болельщики датчан прыгали в катерах и на яхтах, а валлийцы купались в проливе
Датские болельщики смотрели футбол на воде, а валлийцы устроили заплыв с флагом
Датские болельщики смотрели футбол на воде, а валлийцы устроили заплыв с флагом / Фото: Reuters

После героического выхода в 1/8 финала Евро-2020 Дания впервые на этом чемпионате проводила матч за пределами Копенгагена. Поэтому вместо трибун "Паркена" болельщики смотрели разгром Уэльса (4:0) в фан-зоне, которая примыкала к проливу Эресунн.

Читайте также: Уэльс – Дания: видео голов и обзор первого матча 1/8 на Евро-2020

Многие датские фанаты наблюдали за первым поединком плей-офф в лодках и катерах. И так бурно праздновали голы, что могли и повыпадать в воду.

Но еще более бесстрашными оказались фанаты сборной Уэльса, которые каким-то образом нашлись в Копенгагене. Они устроили заплыв с валлийским флагом между лодок соперника.

Но датчане были настроены добродушно и только фотографировали столь преданных и безрассудных болельщиков британской сборной.

Во втором матче 1/8 финала 26 июня Италия встретиться в Лондоне с Австрией, которая заняла второе место в украинской группе. Поединок начнется в 22:00. Онлайн Италия – Австрия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

Ранее мы рассказывали, как украинцам попасть на матч Евро-2020 против Швеции в Шотландии.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
0:4
Смотри на: Трансляция
0:0 (1’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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