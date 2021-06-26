26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 61’
Італія 0
Австрія 0
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Данія встановила божевільний рекорд чемпіонатів Європи

Олег Люлька Олег Люлька
26 червня, 22:49
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Данська збірна стала першою командою за весь час проведення європейських футбольних чемпіонатів, якій вдалося забити в двох матчах поспіль по чотири голи
Футболісти збірної Данії
Футболісти збірної Данії / Фото: Reuters

Обігравши Уельс в 1/8 фіналу Євро-2020 з рахунком 4:0, збірна Данії встановила рекорд чемпіонатів Європи.

Данці стали першими, хто забив не менше чотирьох голів у двох матчах Євро поспіль, повідомляє Gracenote Live.

Нагадаємо, раніше, ще в рамках групового раунду, Данія розгромила Росію 4:1.

Крім того, перемога данців над валлійцями увійшла до найбільших у плей-оф європейських чемпіонатів.

  • Нідерланди – Сербія – 6:1 (2000)
  • Бельгія – Угорщина – 4:0 (2016)
  • Іспанія – Італія – 4:0 (2012)
  • Данія – Уельс – 4:0 (2020)

Каспер Дольберг забив Уельсу двічі
Каспер Дольберг забив Уельсу двічі / Фото: Reuters

Футболісти збірної Данії
Футболісти збірної Данії / Фото: Reuters

Відзначимо, що в 1/4 фіналу Євро-2020, 3 липня в Баку, Данія зіграє з переможцем пари Нідерланди – Чехія, які зустрінуться в Будапешті в неділю.

Читайте також: Красуні і багато пива: яскраві фото уболівальників матчу Уельс – Данія

Дивіться, як Данія забивала чотири м'ячі Уельсу і Росії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:4
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0:0 (61’)
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Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Понеділок, 28 червня
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22:00
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