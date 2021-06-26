Данія встановила божевільний рекорд чемпіонатів Європи

Данська збірна стала першою командою за весь час проведення європейських футбольних чемпіонатів, якій вдалося забити в двох матчах поспіль по чотири голи

Футболісти збірної Данії / Фото: Reuters

Обігравши Уельс в 1/8 фіналу Євро-2020 з рахунком 4:0, збірна Данії встановила рекорд чемпіонатів Європи.

Данці стали першими, хто забив не менше чотирьох голів у двох матчах Євро поспіль, повідомляє Gracenote Live.

Нагадаємо, раніше, ще в рамках групового раунду, Данія розгромила Росію 4:1.

Крім того, перемога данців над валлійцями увійшла до найбільших у плей-оф європейських чемпіонатів.

Нідерланди – Сербія – 6:1 (2000)

Бельгія – Угорщина – 4:0 (2016)

Іспанія – Італія – 4:0 (2012)

Данія – Уельс – 4:0 (2020)

Каспер Дольберг забив Уельсу двічі / Фото: Reuters

Футболісти збірної Данії / Фото: Reuters

Відзначимо, що в 1/4 фіналу Євро-2020, 3 липня в Баку, Данія зіграє з переможцем пари Нідерланди – Чехія, які зустрінуться в Будапешті в неділю.

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