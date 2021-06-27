Італія встановила "довгограючий" рекорд чемпіонатів Європи та понад 1000 хвилин не пропускала

Підопічні Роберто Манчіні тримали свої ворота на замку протягом майже 13 матчів, а Федеріко К'єза забив за збірну через 25 років після батька

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У суботу ввечері пройшли перші два матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Збірна Італії обіграла Австрію у додатковий час з рахунком 2:1. При цьому статистики зафіксували кілька примітних фактів.

Гол австрійця Саші Калайджича перервав "суху" серію італійської команди, яка тривала з жовтня минулого року і налічувала 1168 хвилин. Це новий рекорд "Скуадри адзурри".

Попереднє досягнення належало знаменитому Вальтер Дзенга, який в 1989-1990 роках тримав ворота на замку 981 хвилину.

Форвард Федеріко К'єза забив м'яч за збірну через 25 років і 12 днів після голу свого батька.

Збірна Італії на чемпіонатах Європи восьмий раз зіграла в додатковий час. Це рекордний показник для національних команд континенту.

Всього вдруге в історії ЧЄ в додатковий час було забито три м'ячі. Раніше подібним у 1984 році відзначилися Франція і Португалія.

Напередодні Данія встановила божевільний рекорд чемпіонатів Європи.

Півзахисник Марко Верратті створив 9 гольових шансів для партнерів – другий показник на турнірі. Хоча зіграв всього 135 хвилин – півтора матчі.

Дивіться огляд матчу Італія – Австрія: