Італія встановила "довгограючий" рекорд чемпіонатів Європи та понад 1000 хвилин не пропускала

У суботу ввечері пройшли перші два матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Збірна Італії обіграла Австрію у додатковий час з рахунком 2:1. При цьому статистики зафіксували кілька примітних фактів.
Гол австрійця Саші Калайджича перервав "суху" серію італійської команди, яка тривала з жовтня минулого року і налічувала 1168 хвилин. Це новий рекорд "Скуадри адзурри".
Попереднє досягнення належало знаменитому Вальтер Дзенга, який в 1989-1990 роках тримав ворота на замку 981 хвилину.
Форвард Федеріко К'єза забив м'яч за збірну через 25 років і 12 днів після голу свого батька.
Збірна Італії на чемпіонатах Європи восьмий раз зіграла в додатковий час. Це рекордний показник для національних команд континенту.
Всього вдруге в історії ЧЄ в додатковий час було забито три м'ячі. Раніше подібним у 1984 році відзначилися Франція і Португалія.
Напередодні Данія встановила божевільний рекорд чемпіонатів Європи.
Півзахисник Марко Верратті створив 9 гольових шансів для партнерів – другий показник на турнірі. Хоча зіграв всього 135 хвилин – півтора матчі.
Дивіться огляд матчу Італія – Австрія: