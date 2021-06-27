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Нідерланди --
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Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Італія встановила "довгограючий" рекорд чемпіонатів Європи та понад 1000 хвилин не пропускала

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 червня, 10:07
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Підопічні Роберто Манчіні тримали свої ворота на замку протягом майже 13 матчів, а Федеріко К'єза забив за збірну через 25 років після батька
/ Фото: Reuters

У суботу ввечері пройшли перші два матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Збірна Італії обіграла Австрію у додатковий час з рахунком 2:1. При цьому статистики зафіксували кілька примітних фактів.

Гол австрійця Саші Калайджича перервав "суху" серію італійської команди, яка тривала з жовтня минулого року і налічувала 1168 хвилин. Це новий рекорд "Скуадри адзурри".

Попереднє досягнення належало знаменитому Вальтер Дзенга, який в 1989-1990 роках тримав ворота на замку 981 хвилину.

Форвард Федеріко К'єза забив м'яч за збірну через 25 років і 12 днів після голу свого батька.

Збірна Італії на чемпіонатах Європи восьмий раз зіграла в додатковий час. Це рекордний показник для національних команд континенту.

Всього вдруге в історії ЧЄ в додатковий час було забито три м'ячі. Раніше подібним у 1984 році відзначилися Франція і Португалія.

Напередодні Данія встановила божевільний рекорд чемпіонатів Європи.

Півзахисник Марко Верратті створив 9 гольових шансів для партнерів – другий показник на турнірі. Хоча зіграв всього 135 хвилин – півтора матчі.

Дивіться огляд матчу Італія – Австрія:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
2:1
Відео Про матч
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
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