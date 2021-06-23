Сын Марлоса раскритиковал игру своего отца и сборной Украины на Евро: видео

Мальчик не скрывал недовольство после поражения украинской команды от Австрии, пожурив как своего знаменитого отца, так и его партнеров по команде

Марлос и его сын / Фото: Getty Images, Еспресо.TV

Сын полузащитника сборной Украины натурализованного бразильца Марлоса, Бернардо, в пух и прах разнес игру сборной Украины и своего отца на Евро-2020.

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Мальчик откровенно рассказал о своих впечатлениях на выходе со стадиона в Бухаресте, где Украина проиграла Австрии 0:1.

Курьезное видео попало в эфир программы Евроформат.

Говоря об игре сборной Украины, Бернардо на русском языке заявил, что ему "ничего не понравилось, потому что Украина проиграла". Также мальчик, недовольно качая головой, добавил, что его отец Марлос сыграл "очень плохо" – как в матче с Австрией (0:1), так и в поединке против Нидерландов (2:3), где он также вышел на замену.

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Ранее мы писали, что жены футболистов сборной Украины, в отличие от своих мужей, произвели в Европе фурор.

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1