23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Сын Марлоса раскритиковал игру своего отца и сборной Украины на Евро: видео

Олег Люлька Олег Люлька
23 июня, 15:07
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Мальчик не скрывал недовольство после поражения украинской команды от Австрии, пожурив как своего знаменитого отца, так и его партнеров по команде
Марлос и его сын
Марлос и его сын / Фото: Getty Images, Еспресо.TV

Сын полузащитника сборной Украины натурализованного бразильца Марлоса, Бернардо, в пух и прах разнес игру сборной Украины и своего отца на Евро-2020.

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Мальчик откровенно рассказал о своих впечатлениях на выходе со стадиона в Бухаресте, где Украина проиграла Австрии 0:1.

Курьезное видео попало в эфир программы Евроформат.

Говоря об игре сборной Украины, Бернардо на русском языке заявил, что ему "ничего не понравилось, потому что Украина проиграла". Также мальчик, недовольно качая головой, добавил, что его отец Марлос сыграл "очень плохо" – как в матче с Австрией (0:1), так и в поединке против Нидерландов (2:3), где он также вышел на замену.

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Ранее мы писали, что жены футболистов сборной Украины, в отличие от своих мужей, произвели в Европе фурор.

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Суббота, 26 июня
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