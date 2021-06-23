23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
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Євро-2020

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Син Марлоса розкритикував гру свого батька і збірної України на Євро: відео

Олег Люлька Олег Люлька
23 червня, 15:07
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Хлопчик не приховував невдоволення після поразки української команди від Австрії, пожуривши як свого знаменитого батька, так і його партнерів по команді
Марлос і його син
Марлос і його син / Фото: Getty Images, Еспресо.TV

Син півзахисника збірної України натуралізованого бразильця Марлоса, Бернардо, вщент розніс гру збірної України і свого батька на Євро-2020.

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Хлопчик відверто розповів про свої враження на виході зі стадіону в Бухаресті, де Україна програла Австрії 0:1.

Курйозне відео потрапило до ефіру програми Євроформат.

Кажучи про гру збірної України, Бернардо російською мовою заявив, що йому "нічого не сподобалося, тому що Україна програла". Також хлопчик, невдоволено хитаючи головою, додав, що його батько Марлос зіграв "дуже погано" – як в матчі з Австрією (0:1), так і в поєдинку проти Нідерландів (2:3), де він також вийшов на заміну.

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Раніше ми писали, що дружини футболістів збірної України, на відміну від своїх чоловіків, викликали в Європі фурор.

Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
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Субота, 26 червня
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