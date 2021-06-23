23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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Евро-2020

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Швеция – Польша: прогноз комментатора на матч, от которого зависит судьба Украины

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
23 июня, 13:52
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Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что шведы не проиграют Польше в Санкт-Петербурге – это должно помочь команде Андрея Шевченко выйти в 1/8 финала
Форвард Польши Роберт Левандовски
Форвард Польши Роберт Левандовски / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе Е – Швеция – Польша. Начало поединка, от которого зависит и судьба сборной Украины, в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Польша доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на это противостояние от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Швеция – Польша: где смотреть матч Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦИЯ – ПОЛЬША

Шведы расписали нулевую ничью с Испанией и минимально одолели Словакию (1:0). Они уже в плей-офф, причем могут выйти туда с первого места в случае победы над "кадрой" либо же ничьей и такого же исхода в параллельном матче группы Словакия – Испания.

Поляки уступили сборной Словакии и расписали мировую с Испанией (1:1). Для выхода в следующий раунд им нужно победить шведов. Но есть свой интерес в этой группе и у сборной Украины – нам нужно, чтобы Польша не обыграла шведов, а Испания со Словакией не расписали ничью, тогда наша главная команда окажется в 1/8, где встретится с победителем этого квартета.

Скандинавы в этом году еще не проиграли ни разу, добыв шесть побед при одной ничьей и пропустили всего один гол. Стоит выделить в их составе центрбека Линделефа, хава Форсберга и форварда Исака.

Интересно, что сборная Польши в 2021 году победила всего один раз – сборную Андорры, расписала ничьи с венграми, россиянами, исландцами и испанцами, а проиграла англичанам и словакам. Под руководством Паулу Соузы игра команды пока что все еще не слишком убедительна. При этом Гжегож Крыховяк отбыл дисквалификацию и может помочь сборной Польши.

Точно будет не слишком голевой матч – ТМ 2,5. Думаю, Швеция не проиграет. Склоняюсь к ничьей – 1:1 или 0:0.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Польша Польша Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Тем временем аналитики FAVBET считают микроскопическим фаворитом матча Польшу. На ее победу установлен коэффициент 2.67, на победу Швеции – 2.70, на ничью – 3.55. Наиболее вероятными счетами называются 1:1 и 1:0 в пользу Польши.

Смотрите, как в предыдущем туре Польша сыграла 1:1 с Испанией, а Швеция обыграла 1:0 Словакию

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
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