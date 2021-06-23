23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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Украина сидит на нервах и следит за результатами Евро-2020, но разноса от Шевы не было

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 13:14
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Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал, как проходит подготовка команды в условиях неизвестности своей дальнейшей судьбы на чемпионате
Евгений Макаренко на тренировке с Артемом Бесединым и партнерами
Евгений Макаренко на тренировке с Артемом Бесединым и партнерами / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал, как проходит подготовка команды после поражения от Австрии 0:1 в заключительном матче группового этапа. Подопечные Шевченко заняли третье место в квартете C и теперь их выход в плей-офф решается в других матчах. А мы сообщали, что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро.

Как ожидание сказывается на психологии

"Мы в таких обстоятельствах никогда не были. Мы не решили задачу в последнем матче с Австрией, чтобы напрямую выйти в плей-офф, поэтому теперь нам остается сидеть на нервах и следить за результатами других групп. Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме", – рассказал Макаренко на YouTube-канале УАФ

Футболист сборной Украины после поражения от Австрии
Футболист сборной Украины после поражения от Австрии / Фото: Reuters

Что сказал Шевченко после Австрии

"Андрей Николаевич собрал нас на вчерашней тренировке. Попросил успокоиться и прийти в себя. Все ребята очень переживают. Это большая ответственность перед страной и болельщиками.

Вчерашний день был относительным выходным. Те, кто играл с Австрией – отдыхали, остальные – тренировались. Сегодня уже будет первое теоретическое занятие, которое мы посвятим матчу с Австрией. Каких-то глобальных разносов не было".

Николай Матвиенко и Андрей Шевченко
Николай Матвиенко и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Не сыграл ни минуты на Евро

"Мы – один большой коллектив. Делаем одно дело на благо всей страны. Те футболисты, которые играют в основном составе – ключевые, но запасные проходят тот же тренировочный цикл и помогают основной обойме готовиться к играм. Мы точно так же переживаем. С трибун даже тяжелее".

Читайте также: Последний шанс Украины на Евро-2020! Кто выведет команду Шевченко в плей-офф

Как игроки чувствуют себя физически

"Во время матча с Австрией было жарко. Даже я, находясь на бровке и разминаясь – чувствовал это. Может наши ребята не так свежо выглядели, как австрийцы, но мы готовились к подобным нагрузкам во время сборов. Просто не наш день был"

Смотрите таблицу третьих мест на утро 23 июня

Смотрите обзор матча Украины и Австрии

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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