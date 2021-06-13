Свитолина в позе Кличко пожелала Украине нокаутировать Нидерланды

Сегодня команда Андрея Шевченко стартует на чемпионате Европы поединком против Нидерландов в Амстердаме. За сине-желтых держит кулаки лучшая теннисистка страны

Первая ракетка Украины Элина Свитолина / Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже готова болеть на нашу сборную в первом для нее матче Евро-2020 против Нидерландов. Напомним, игра в Амстердаме начнется в воскресенье в 22:00. Онлайн-трансляция Нидерланды – Украина доступна на нашем сайте.

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Лучшая украинская теннисистка нанесла на свое лицо два флага Украины – один нарисован на щеке, а другой проходит вниз от брови. Получилось очень ярко, Элина!

Фото своего патриотического раскраса Свитолина опубликовала в Instagram-сториз, став в боксерскую стойку с кулаком – а-ля Кличко, словно призывая команду Андрея Шевченко нокаутировать Нидерланды.