Австрия – Северная Македония: где смотреть дуэль соперников Украины на Евро-2020

Поединок представителей группы С начнется в 19:00 по киевскому времени в воскресенье в Бухаресте. Балканцы дебютируют, соперник забыл о победах

Сборная Северной Македонии / Фото: REUTERS

В последний день недели проходят три встречи чемпионата Европы. На нашем сайте стартовал онлайн Австрия – Северная Македония. Соперники сборной Украины по группе С играют в столице Румынии, куда после матча в Нидерландах вернутся наши футболисты.

Вашему вниманию – слет футбольных красавиц в Амстердаме: спутницы украинских сборников хулиганят на Евро.

Прямую трансляцию поединка с Национального стадиона Бухареста можно смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, а эфир начнется минут на 10 раньше. Также игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Узнайте, почему случился скандал на Евро-2020 с формой сборной Северной Македонии. Наши оппоненты дебютируют в финальной части турнира, но представляют собой крепкого середняка еврофутбола. Недавно они даже обыграли немцев в отборе на чемпионат мира-2022. Австрийцы же за последние две поездки на Евро, в 2008 и 2016 годах, не одержали ни одной победы.

Мы также ведем Нидерланды – Украина онлайн.

Смотрите, как Австрия и Словакия сыграли в товарищеском матче накануне Евро-2020: