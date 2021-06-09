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Коронавирус косит сборную Испании перед Евро

Олег Люлька Олег Люлька
9 июня, 09:22
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Вслед за капитаном Серхио Бускетсом вне игры оказался защитник Диего Льоренте. Тренерский штаб Испании срочно создал альтернативный лагерь "футболистов на подхвате"
Защитник сборной Испании Диего Льоренте
Защитник сборной Испании Диего Льоренте / Фото: Reuters

У одного из фаворитов Евро-2020, которое стартует уже 11 июня, огромные проблемы из-за COVID-19. Расположение сборной Испании покинул уже второй футболист.

Вслед за капитаном испанской сборной Серхио Бускетсом положительный тест на коронавирус сдал защитник Лидса – Диего Льоренте. Об этом сообщает сайт Федерации футбола страны.

Льоренте уехал из сборной и будет соблюдать самоизоляцию.

После выявления двух случаев заражения коронавирусом в сборной Испании приняли решение создать отдельный тренировочный лагерь для шести футболистов, которые могли бы быть заявлены на случай необходимости.

В этот список вошли: голкипер Челси Кепа Аррисабалага, защитник Вильярреала Рауль Альбиоль, полузащитник Валенсии Карлос Солер, хавбек Сельты Браис Мендес, футболист Вест Хэм Юнайтед Пабло Форнальс и форвард Лидса Родриго Морено.

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Отметим, что из-за вспышки коронавируса товарищеский матч со сборной Литвы накануне провела не первая сборная Испании, а молодежная. Испанская "молодежка" победила со счетом 4:0.

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