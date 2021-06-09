Коронавірус косить збірну Іспанії перед Євро

Слідом за капітаном Серхіо Бускетсом поза грою опинився захисник Дієго Льоренте. Тренерський штаб Іспанії терміново створив альтернативний табір "футболістів на підхваті"

Захисник збірної Іспанії Дієго Льоренте / Фото: Reuters

У одного з фаворитів Євро-2020, яке стартує вже 11 червня, величезні проблеми через COVID-19. Розташування збірної Іспанії покинув уже другий футболіст.

Слідом за капітаном іспанської збірної Серхіо Бускетсом позитивний тест на коронавірус здав захисник Лідса – Дієго Льоренте. Про це повідомляє сайт Федерації футболу країни.

Льоренте поїхав зі збірної і буде дотримуватися самоізоляції.

Після виявлення двох випадків зараження коронавірусом, у збірній Іспанії вирішили створити окремий тренувальний табір для шести футболістів, які могли б бути заявлені в разі необхідності.

До цього списку увійшли: голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага, захисник Вільярреала Рауль Альбіоль, півзахисник Валенсії Карлос Солер, хавбек Сельти Браїс Мендес, футболіст Вест Гем Юнайтед Пабло Форнальс і форвард Лідса Родріго Морено.

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Відзначимо, що через спалах коронавірусу товариський матч зі збірною Литви напередодні провела не перша збірна Іспанії, а молодіжна. Іспанська "молодіжка" перемогла з рахунком 4:0.