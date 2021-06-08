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Это проклятие: Бензема травмировался в первом матче за сборную Франции с 2015 года

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 июня, 23:05
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Форвард Реала вернулся в состав сборной Франции спустя шесть лет, но в первом же матче получил травму. Карим рискует остаться без чемпионата Европы
Карим Бензема получил травму в товарищеском матче
Карим Бензема получил травму в товарищеском матче / Фото: REUTERS

Нападающий сборной Франции Карим Бензема впервые вышел на поле в футболке сборной Франции с 2015 года и в первом же тайме товарищеского матча против Болгарии получил травму. Футболист вынужден был покинуть поле уже на 41-й минуте.

Пока неизвестно степень повреждения нападающего, но на лавке запасных Карим был очень огорченный. Вероятно, футболист рискует пропустить Евро-2020.

Напомним, что в 2015-м Бензема отстранили от сборной после конфликта с Матье Вальбуэна. Боле того, в октябре Карим предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника Вальбуэна, сейчас играющего за Олимпиакос. Француз обвиняется в том, что он шантажировал Матье видео сексуального характера с его участием.

В тренде

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016, также Бензема пропустил победный для "ле бле" чемпионат мира-2018. Однако перед Евро-2020 Дидье Дешам неожиданно для всех решил вернуть француза в состав.

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