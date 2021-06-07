Украине дают менее одного процента на победу на Евро-2020

Искусственный интеллект определил фаворитов Евро-2020. Сборная Украины не попала в число главных претендентов на победу. Шеве дают менее одного процента на успех

Роман Яремчук не згоден з прогнозом комп'ютера / Фото: Reuters

Компьютер с помощью специального моделирования определил фаворитов чемпионата Европы. Сборная Украины не вошла в число претендентов на победу на Евро-2020. Возможно, наши шансы улучшатся после сегодняшнего спарринга против Кипра. Смотреть Украина – Кипр можно на нашем сайте.

Пока же искусственный интеллект оценил шансы команды Андрея Шевченко завоевать трофей всего в 0,8%. Среди 24 участников сине-желтые занимают 15-е место.

Для расчета система Euros Prediction оценивала вероятность исхода каждого матча, учитывая различные статистические данные и даже котировки букмекеров. Также компьютер брал во внимание сложность "пути к финалу" согласно сетке плей-офф.

Кстати, из-за такой сложной системы один из фаворитов Евро-2020 у букмекеров, сборная Англии, оказалась лишь на девятом месте в рейтинге претендентов. Больше всего шансов отдают Франции – более 20%. Следом за ними идут бельгийцы и испанцы, пишет The analyst.

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