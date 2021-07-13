Как Италия выиграла серию пенальти на Евро дважды? Ответ есть у звезды Барселоны

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике отреагировал на победу сборной Италии в финале Евро-2020 и объяснил, за счет чего она так удачно исполняла 11-метровые

Пенальти в исполнении Федерико Бернардески / Фото: Reuters

Защитник Барселоны и бывший игрок сборной Испании Жерар Пике прокомментировал победу сборной Италии на Евро-2020 и объяснил, за счет чего она так удачно пробивала пенальти в полуфинале и финале. После 1:1 в основное и дополнительное время с Англией на "Уэмбли" итальянцы выиграли Евро-2020 в серии 11-метровых – 3:2.

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"Италия заслужено выиграла Евро-2020. Поздравляю. Это лучшая команда турнира. Конечно, тот факт, что они били пенальти первыми, снова им помог. У них было право на ошибку, как и в матче с Испанией в полуфинале. Из-за этого они оставались в игре, даже ошибаясь", – написал Пике в своем Twitter

Сборная Италии с трофеем Евро-2020 / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии.

Также с Апеннин пришло известие, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

А герой финала Евро-2020 запивал пиво колой на пресс-конференции. Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что он это заслужил.

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