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Повесил бы Саутгейта прямо на "Уэмбли"! Эксперт из Украины назвал англичан клоунами

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 18:19
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Виктор Леоненко после финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии жестко раскритиковал тренера британской команды за защитный стиль и считает, что Кьеллини заработал удаление
Виктор Леоненко раскритиковал Гарета Саутгейта
Виктор Леоненко раскритиковал Гарета Саутгейта / Фото: Reuters

Бывший нападающий киевского Динамо и телеэксперт Виктор Леоненко после финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии 11 июля на "Уэмбли" в Лондоне прошелся по наставнику британцев Гарету Саутгейту. Напомним, что англичане проиграли трофей в серии пенальти, а футболисты, выпущенные специально под 11-метровые, не забили.

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"Саутгейт проиграл тактически. Итальянцы играли смело, а вот эти местные – нет. Англичане играли так, как раньше Италия. Гол забили, а дальше – разрушали. О том, что Саутгейт – не тренер, говорит то, что техничных футболистов заставили не играть в футбол, а отбирать мяч. Мне кажется, на Стерлинге был пенальти. Бонуччи бил его под колено. Кьеллини можно было давать красную за фол на Сака", – сказал Леоненко в эфире Великого футбола

Джорджио Кьеллини снес в финале Букайо Сака
Джорджио Кьеллини снес в финале Букайо Сака / Фото: Reuters

"Когда игроки притормаживают перед ударом во время пенальти – вратари читают. С шага сильно не ударишь. Бить надо так, как пробил Кейн. Самый неудачный пенальти – удар Бернардески. Никто не бьет пенальти по центру низом. Удар Сака был прочитан Доннаруммой. Пенальти – лотерея. Натренировать их невозможно. То, что англичане снимали медали после награждения – неуважение к турниру. Клоуны. Я бы повесил Саутгейта прямо на "Уэмбли". Англию дотащили до финала"

Ранее мы писали, что сборную Италию едва не разорвали в Риме. Смотрите, как победители Евро вернулись домой.

Смотрите самые интересные моменты финала

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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