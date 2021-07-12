Повесил бы Саутгейта прямо на "Уэмбли"! Эксперт из Украины назвал англичан клоунами

Виктор Леоненко после финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии жестко раскритиковал тренера британской команды за защитный стиль и считает, что Кьеллини заработал удаление

Виктор Леоненко раскритиковал Гарета Саутгейта / Фото: Reuters

Бывший нападающий киевского Динамо и телеэксперт Виктор Леоненко после финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии 11 июля на "Уэмбли" в Лондоне прошелся по наставнику британцев Гарету Саутгейту. Напомним, что англичане проиграли трофей в серии пенальти, а футболисты, выпущенные специально под 11-метровые, не забили.

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"Саутгейт проиграл тактически. Итальянцы играли смело, а вот эти местные – нет. Англичане играли так, как раньше Италия. Гол забили, а дальше – разрушали. О том, что Саутгейт – не тренер, говорит то, что техничных футболистов заставили не играть в футбол, а отбирать мяч. Мне кажется, на Стерлинге был пенальти. Бонуччи бил его под колено. Кьеллини можно было давать красную за фол на Сака", – сказал Леоненко в эфире Великого футбола

Джорджио Кьеллини снес в финале Букайо Сака / Фото: Reuters

"Когда игроки притормаживают перед ударом во время пенальти – вратари читают. С шага сильно не ударишь. Бить надо так, как пробил Кейн. Самый неудачный пенальти – удар Бернардески. Никто не бьет пенальти по центру низом. Удар Сака был прочитан Доннаруммой. Пенальти – лотерея. Натренировать их невозможно. То, что англичане снимали медали после награждения – неуважение к турниру. Клоуны. Я бы повесил Саутгейта прямо на "Уэмбли". Англию дотащили до финала"

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