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Герой финала Евро запивал пиво колой на пресс-конференции и заявил: Я заслужил это!

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 17:34
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, который стал лучшим игроком финала чемпионата Европы-2020 против Англии утолил жажду сразу из двух бутылок во время общения с журналистами
Леонардо Бонуччи эмоционально реагировал на победу
Леонардо Бонуччи эмоционально реагировал на победу / Фото: Reuters

Лучший игрок финала Евро-2020 против Англии (1:1) и самый возрастной автор гола в финалах ЧЕ Леонардо Бонуччи отжег на послематчевой пресс-конференции. Защитник появился в зале с бутылками пива и колы, после чего открыл обе и отхлебнул из каждой.

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34-летний защитник Ювентуса после победы в изматывающей финальной битве над англичанами в серии пенальти удобно устроился на стуле перед журналистами. Сначала с удовольствием сделал глоток пива, а затем попробовал и немного газировки.

"Я это заслужил", — прокомментировал свое поведение Леонардо

Поступок Бонуччи напомнил о случаях с напитками от спонсоров в начале Евро. Сначала на пресс-конференции капитан Португалии Криштиану Роналду убрал со стола бутылки с газировкой, призвав пить воду. Затем француз Поль Погба спрятал пиво, так как является мусульманином и не пьет спиртное. А украинец Андрей Ярмоленко пошутил на эту тему.

Напомним, что "Скуадра адзурра" второй раз в своей истории стала лучшей на континенте. Ранее она выигрывала турнир в 1968 году, а проводится чемпионат Европы по футболу с 1960-го.

Ранее итальянские футболисты поглумились над английской песней после победы на Евро-2020.

Смотрите обзор финала Евро-2020

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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