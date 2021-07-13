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Як Італія виграла серію пенальті на Євро двічі? Відповідь має зірка Барселони

Олена Павлова Олена Павлова
13 липня, 09:09
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Колишній захисник збірної Іспанії Жерар Піке відреагував на перемогу збірної Італії у фіналі Євро-2020 і пояснив, за рахунок чого вона так вдало виконувала 11-метрові
Пенальті у виконанні Федеріко Бернардескі
Пенальті у виконанні Федеріко Бернардескі / Фото: Reuters

Захисник Барселони і колишній гравець збірної Іспанії Жерар Піке прокоментував перемогу збірної Італії на Євро-2020 і пояснив, за рахунок чого вона так вдало пробивала пенальті у півфіналі і фіналі. Після 1:1 в основний і додатковий час з Англією на "Уемблі" італійці виграли Євро-2020 в серії 11-метрових – 3:2.

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"Італія заслужено виграла Євро-2020. Вітаю. Це найкраща команда турніру. Звичайно, той факт, що вони били пенальті першими, знову їм допоміг. У них було право на помилку, як і в матчі з Іспанією у півфіналі. Через це вони залишалися в грі, навіть помиляючись", – написав Піке у своєму Twitter

Збірна Італії з трофеєм Євро-2020
Збірна Італії з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії.

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

А герой фіналу Євро-2020 запивав пиво колою на прес-конференції. Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі вважає, що він на це заслужив.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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