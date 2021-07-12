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Болельщики погибли во время празднования победы Италии: тело достали и из канала Венеции

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 16:49
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Итальянцы всю ночь гуляли после финала Евро-2020, в котором команда Манчини переиграла сборную Англии в серии пенальти. Но для некоторых праздник обернулся трагедией
Фанаты сборной Италии празднуют победу
Фанаты сборной Италии празднуют победу / Фото: Reuters

Большой праздник в Италии после победы сборной страны на Евро-2020 обернулся несколькими трагедиями. Минувшей ночью во время массовых гуляний по случаю коронации национальной команды погибли болельщики. Напомним, что Италия выиграла Евро-2020 у Англии в серии пенальти после 1:1 в основное время и овертайме.

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По информации La Repubblica, в ночь на 12 июля в провинции Катания произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний юноша, а еще четыре человека были ранены. Сообщается, что все они ехали отмечать победу сборной Италии. Также в Фодже 32-летний мужчина на скутере был застрелен во время участия в футбольном празднике.

Болельщики сборной Италии на Евро-2020
Болельщики сборной Италии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Этой же ночью в Венеции в одном из каналов было обнаружено тело мужчины средних лет. Личность погибшего пока не установлена. Но в полиции не исключают, что смерть неизвестного могла быть связана с массовыми торжествами по поводу успеха сборной Италии на Евро-2020. Также сообщается о множестве раненых в разных городах Италии.

Ранее мы писали, что сборную Италию едва не разорвали в Риме. Смотрите, как победители Евро вернулись домой.

Смотрите самые интересные моменты финала

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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