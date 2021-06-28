28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Хрустальный миллионер: Бельгия теряет капитана на Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
28 июня, 13:23
Копировать ссылку
В поединке против Португалии капитан бельгийцев Эден Азар получил уже свою седьмую травму в нынешнем сезоне и теперь готовится помогать команде лишь морально
Эден Азар - футболист-травма
Эден Азар - футболист-травма / Фото: Reuters

Эден Азар подтвердил свой статус "хрустального игрока", получив очередную травму в победном для своей сборной Бельгии матче 1/8 финала Евро-2020 с Португалией 1:0. Скорее всего, атакующий полузащитник Реала пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы.

"Я травмировался. Почувствовал что-то в задней поверхности бедра. Посмотрим, насколько все серьезно. В любом случае, как капитан, я останусь с командой до конца", – заявил Эден Азар

Как подсчитало испанское издание Marca, это седьмое повреждение бельгийца в сезоне-2020/21. Шесть из них были мышечными. В пяти случаях из семи Азар травмировал правую ногу.

Напомним, что Эден Азар перешел в Реал из Челси два года назад за 115 млн евро, а его годовая зарплата до вычета налогов составляет 30 млн евро.

В 1/4 Евро, 2 июля в Мюнхене, Бельгия сыграет с Италией, лишь в дополнительное время дожавшей Австрию 2:1.

Смотрите, как Бельгия обыграла Португалию 1:0

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 2 июля
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять