Хрустальный миллионер: Бельгия теряет капитана на Евро-2020

В поединке против Португалии капитан бельгийцев Эден Азар получил уже свою седьмую травму в нынешнем сезоне и теперь готовится помогать команде лишь морально

Эден Азар - футболист-травма / Фото: Reuters

Эден Азар подтвердил свой статус "хрустального игрока", получив очередную травму в победном для своей сборной Бельгии матче 1/8 финала Евро-2020 с Португалией 1:0. Скорее всего, атакующий полузащитник Реала пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы.

"Я травмировался. Почувствовал что-то в задней поверхности бедра. Посмотрим, насколько все серьезно. В любом случае, как капитан, я останусь с командой до конца", – заявил Эден Азар

Как подсчитало испанское издание Marca, это седьмое повреждение бельгийца в сезоне-2020/21. Шесть из них были мышечными. В пяти случаях из семи Азар травмировал правую ногу.

Напомним, что Эден Азар перешел в Реал из Челси два года назад за 115 млн евро, а его годовая зарплата до вычета налогов составляет 30 млн евро.

В 1/4 Евро, 2 июля в Мюнхене, Бельгия сыграет с Италией, лишь в дополнительное время дожавшей Австрию 2:1.

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