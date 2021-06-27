Бельгия – Португалия: видео голов и обзор матча Евро-2020

Смотрите видео голов и лучших моментов поединка в Севилье между бельгийцами и португальцами, в котором определяется соперник Италии по 1/4 финала

Бельгия vs Португалия на Евро-2020 / Фото: Reuters

В воскресенье, 27 июня, в Севилье проходит очередной матч 1/8 финала Евро-2020. Онлайн Бельгия – Португалия доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и самых ярких моментов этого противостояния.

БЕЛЬГИЯ – ПОРТУГАЛИЯ – 1:0

ГОЛ: Т.АЗАР, 42

Видео гола Торгана Азара

Счет в этом матче был открыт на 42-й минуте. Чемпионы Европы-2016 португальцы дали беспрепятственно пробить с 22 метров Торгану Азару, и после удара "змеей" в исполнении брата футболиста Реала мяч залетел в сетку ворот Руя Патрисиу, в этом моменте сыгравшего явно не лучшим образом.

Матч Бельгия – Португалия продолжается. Счет 1:0 в пользу бельгийцев. Идет второй тайм...

Отметим, что победитель пары Бельгия – Португалия в 1/4 Евро (2 июля в Мюнхене) сыграет с Италией, которая накануне лишь в дополнительное время дожала Австрию – 2:1.