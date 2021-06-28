28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
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Франция

22:00

Швейцария

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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Франция – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 июня, 11:55
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Следите за ходом поединка действующих чемпионов мира французов против Швейцарии в Бухаресте в онлайн-режиме – вашему вниманию видео, фото и комментарии

В понедельник, 28 июня, в Бухаресте проходит матч 1/8 финала Евро-2020 Франция – Швейцария. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

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Отметим, что в 1/4 финала победитель пары Франция – Швейцария сыграет с лучшим в поединке Хорватия – Испания.

ПУТЬ КОМАНД НА ЕВРО-2020

Франция с пятью очками выиграла группу смерти, одолев Германию (1:0), а затем сыграв вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
3
1
2
0
4
3
1
5
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: Н Н В
2
Германия Германия Гер
3
1
1
1
6
5
1
4
Забитые 6
Пропущеные 5
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В П
3
Португалия Португалия Пор
3
1
1
1
7
6
1
4
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В
4
Венгрия Венгрия Вен
3
0
2
1
3
6
-3
2
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П

Смотрите, как Франция в группе сыграла 2:2 с Португалией

Швейцария пробилась в плей-офф с третьего места в группе А, где сыграла вничью с Уэльсом (1:1), уступила Италии (0:3) и одолела Турцию (3:1).

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
3
3
0
0
7
0
7
9
Забитые 7
Пропущеные 0
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
3
1
1
1
4
5
-1
4
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н
4
Турция Турция Тур
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забитые 1
Пропущеные 8
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П

Смотрите, как Швейцария в группе обыграла Турцию 3:1

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ФРАНЦИЯ: Льорис; Варан, Лангле, Кимпембе; Павар, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо; Мбаппе, Бензема
Не сыграют: Динь (задняя мышца бедра), Дембеле (колено)
Под вопросом: Эрнандес (колено), Тюрам (пах)
"Висят" на карточке: Гризманн, Эрнандес, Кимпембе, Льорис, Павар

ШВЕЙЦАРИЯ: Соммер; Эльведи, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Джака, Цубер; Шакири; Эмболо, Сеферович
"Висят" на карточке: Эмболо, Гавранович, Мбабу, Шер, Джака

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Франция – вторая, после Англии, по стоимости состава на Евро. Кадровую обойму французов аналитики Transfermarkt оценивают в 1,03 миллиарда евро, что в три с половиной раза больше, чем суммарная стоимость их сегодняшних соперников – игроков Швейцарии.

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

Франция еще не проигрывала Швейцарии в рамках официальных турниров – две победы и четыре ничьих, включая нули в их последней встрече на групповой стадии Евро-2016.

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают большим фаворитом пары Францию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.28. На попадание в следующий раунд Швейцарии – 4.00. Самыми вероятными результатами у букмекеров называются 1:0 и 2:0 в пользу французов.

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Франция – Швейцария в понедельник, 28 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Пятница, 2 июля
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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